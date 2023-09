La Plateforme pour le Service citoyen demande au gouvernement de lui donner un cadre légal

Les bourgmestres présents, signataires de la charte, ont témoigné de l'utilité de terrain de l'association et de la nécessité d'une reconnaissance fédérale du dispositif lors de la conférence de presse. "Le service citoyen permet d'élever les jeunes, de leur montrer ce qui est possible de faire", a notamment argumenté le bourgmestre de Tintigny, Benoît Piedboeuf. Sur 479 communes approchées, 315 ont répondu à l'appel de l'ASBL. "Et ce n'est pas figé dans le temps, ça peut encore évoluer", s'est enthousiasmée la responsable de la campagne.

"Les collaborations ont impliqué plus de 8.500 mandataires qui représentent, à leur tour, près de six millions d'habitants." Grâce à ses partenariats, la Plateforme pour le Service citoyen cumule désormais plus de 2.000 projets.

Un avant-projet de loi et un budget pour le service citoyen sont actuellement en discussion au niveau fédéral. L'ASBL en profite alors pour appeler le gouvernement à lui donner un cadre légal, et donc un financement public. "Nous espérons que nous entrons dans une phase d'institutionnalisation", a déclaré le directeur général de la Plateforme pour le Service citoyen, François Ronveaux.