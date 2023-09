La princesse Elisabeth prête serment en tant qu'officier à l'Ecole royale militaire

La princesse Elisabeth a prononcé le serment de "fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge" en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, du prince Emmanuel et de la princesse Eléonore. La duchesse de Brabant a été la première à prêter serment, le prononçant en néerlandais, en français et en allemand. Ses 95 camarades de classe ont ensuite fait de même.

Ces derniers ont déjà complété trois années à l'ERM et débutent à présent leur quatrième année. La princesse Elisabeth, bien qu'ayant suivi le cursus pendant seulement un an, a pourtant déjà effectué trois séjours en camp d'été.

La princesse poursuit actuellement des études en "Histoire et Politique" au Lincoln College d'Oxford (Angleterre), pour sa troisième et dernière année.

Elisabeth rejoint donc la tradition familiale: le prince Léopold (futur roi Léopold II) prêta serment en 1852, le prince Albert (futur roi Albert I) en 1892, le prince Léopold (futur Roi Léopold III) en 1923, le prince Albert (futur roi Albert II) en 1953 et le prince Philippe (actuel Roi) le 26 septembre 1980, soit il y a exactement 43 ans. Le prince Laurent aussi a prêté serment en tant qu'officier en 1985.