La sprinteuse néerlandaise Dafne Schippers, 31 ans, met un terme à sa carrière

"La course s'arrête ici, il est temps d'explorer d'autres chemins", a écrit Dafne Schippers sur les réseaux sociaux mardi.

Dafne Schippers avait entamé sa carrière dans les épreuves multiples, décrochant une médaille de bronze à Moscou en 2013, s'orientant ensuite vers le sprint court.

La Néerlandaise compte à son palmarès deux titres de championne du monde (un à Londres sur 200m en 2017 et l'autre à Pékin en 2015 sur 200m aussi), une médaille d'argent (sur 100m en 2015) et deux de bronze (sur 100m en 2017 et à l'heptathlon à Moscou en 2013).

Vice-championne olympique sur 200m à Rio 2016, elle a aussi décroché 4 titres européens (en 2014 à Zurich sur 100 et 200m ainsi qu'en 2016 à Amsterdam sur 100m et 4x100m), trois médailles d'argent (sur 200m et 4x100m en 2018 et sur 4x100m à Helsinki en 2012) et une en bronze (sur 100m en 2018).

En salle aussi, la Néerlandaise a récolté un titre de vice-championne du monde à Portland en 2016 sur 60m, un titre de championne d'Europe à Prague en 2015 sur 60m et elle fut aussi vice-championne d'Europe indoor à Glasgow sur 60m en 2019.

A Doha, aux Mondiaux de 2019, elle avait renoncé à défendre son titre, tracassée régulièrement ensuite par des blessures, notamment au dos. Elle reste sur une année entière sans compétition.