Le corps du chef mafieux Messina Denaro vers la Sicile pour ses funérailles

Messina Denaro, arrêté en janvier après trois décennies de cavale, est décédé lundi dans cet hôpital, emportant dans la tombe les secrets de son règne brutal.

La police interdit normalement les funérailles des chefs de la mafia et seuls quelques membres de sa famille, dont deux soeurs et un frère, devraient être présents à son enterrement au cimetière de la ville, a indiqué l'agence.

Messina Denaro était l'un des patrons les plus sanguinaires de la Cosa Nostra, l'impitoyable mafia sicilienne.

Age de 61 ans, il a été reconnu coupable d'implication dans l'assassinat des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992 et dans les attentats meurtriers à Rome, Florence et Milan en 1993.

L'une de ses six condamnations à perpétuité concernait l'enlèvement puis le meurtre du fils de 12 ans d'un témoin dans l'affaire Falcone.

Messina Denaro a disparu à l'été 1993 et a passé les 30 années suivantes en fuite tandis que l'Etat italien combattait la mafia sicilienne.

Il est resté néanmoins en tête de la liste des personnes les plus recherchées en Italie. C'est sa décision de se faire soigner pour un cancer qui a conduit à sa capture. Il a été arrêté le 16 janvier 2023, alors qu'il se rendait dans une clinique à Palerme.