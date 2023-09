Le médicament Ozempic disponible en "quantité limitée"

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) invite les médecins et les pharmaciens à prescrire et délivrer le médicament Ozempic en priorité aux patients diabétiques, en raison de sa disponibilité "limitée" vu la hausse aiguë de la demande. Cette situation se poursuivra certainement jusque début 2024, précise mardi l'agence sur son site internet.