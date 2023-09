Les magasins belges de Big Bazar ne sont pas concernés par la faillite

Les magasins (néerlandais) restants de Big Bazar resteront ouverts "autant que possible", selon les administrateurs Hanneke De Coninck et Wybe Mollema. Ceux-ci ne se prononcent en revanche pas sur la possibilité d'un redémarrage ni ce que cela implique pour les quelque 900 employés et pour les créanciers restants.

L'enseigne, fondée en 2007 et spécialisée dans la vente d'articles à prix cassés, a commencé à ressentir des difficultés financières l'été dernier. Depuis lors, l'arriéré de factures impayées n'a fait qu'augmenter, atteignant plusieurs dizaines de millions d'euros.

Selon les administrateurs judiciaires, le tribunal néerlandais, en déclarant la faillite, a ordonné une période de réflexion d'au moins deux mois. "Cela signifie, par exemple, que les fournisseurs ne sont pas autorisés à récupérer les stocks des magasins livrés et que les propriétaires des magasins ne peuvent pas ordonner d'expulsion."