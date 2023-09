Pour ses 70 ans, la RTBF ouvre les portes de son "Village"

À l'occasion de ses 70 ans, la RTBF ouvrira dès mercredi son "Village" à Mons, puis à Liège, Namur, Charleroi et enfin Bruxelles à la fin du mois d'octobre. Le lieu propose une véritable immersion dans l'histoire de la RTBF, des expériences audiovisuelles d'hier, d'aujourd'hui et de demain, dont l'exposition "70 ans ensemble, de la TV au digital" (numérique), qui permet au public de (re)vivre, décennie par décennie, les grands moments et les émotions fortes du temps. Ce "Village" propose, par ailleurs, des expériences grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle.