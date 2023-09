Qualifications Euro 2024 - L'international polonais Grzegorz Krychowiak renonce à la sélection nationale

Le milieu défensif, qui a débuté sa carrière chez les professionnels avec les Girondins de Bordeaux, n'a pas donné la raison de sa décision.

Après avoir évolué notamment au Stade de Reims, au FC Séville, au Paris Saint-Germain, à West Bromwich Albion et au Lokomotiv Moscou, Krychowiak joue actuellement en Arabie saoudite avec Abha Club.

Il a participé avec la Pologne au Mondial en 2018 et 2022 et à l'Euro en 2016 et 2021. Il avait fait ses débuts avec les Aigles Blancs en 2008 et a joué sa dernière rencontre le 10 septembre dernier contre l'Albanie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

"Aujourd'hui, je renonce à jouer au sein de la sélection nationale. Avoir joué 100 rencontres avec l'aigle blanc sur la poitrine aura toujours été pour moi le plus grand honneur", a écrit le joueur sur Facebook.