Six journalistes et metteurs en page de Produpress licenciés

"Les magazines et les sites web resteront les piliers, mais l'accent sera mis sur d'autres domaines dans lesquels Produpress souhaite également devenir la référence. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, un certain nombre de changements nécessaires se sont toutefois imposés", est-il expliqué dans le communiqué.

L'éditeur de presse a précisé vouloir adapter sa structure et ses "processes" à ses besoins, mais aussi investir dans l'innovation. "L'entreprise est déterminée à maintenir la qualité de ses produits et services et à s'améliorer là où elle le peut, afin de continuer à fournir le niveau de service que ses lecteurs et clients sont en droit d'attendre", a-t-elle enfin soutenu.