Téléscope Einstein: Belgique, Pays-Bas et Allemagne finalisent leur candidature commune

"Le futur site est voué à devenir un centre de référence international. Vivier unique de recherche et de science, il donnera également une impulsion forte à l'économie locale et à la création d'emplois, directs comme indirects, car de nombreuses entreprises seront impliquées dans la construction, la mise en œuvre et le maintien du site", a souligné le ministre Borsus.

Le site du Télescope Einstein a le potentiel de devenir un point d'attraction mondial, y compris en tant que destination touristique. Sa localisation au cœur d'une région déjà prisée pour ses atouts touristiques pourrait, avec une stratégie adaptée, le propulser comme une attraction majeure à l'échelle européenne et mondiale, a-t-il ajouté.

La déclaration d'intention portant sur la voie à suivre pour la candidature officielle commune des trois pays a été signée par des représentants de la Belgique fédérale, de la Flandre, de la Wallonie, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, de l'État fédéral allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du gouvernement néerlandais et de la province néerlandaise du Limbourg.