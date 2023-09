Tournoi de qualification olympique de volley - Kobe Verwimp et Pieter Coolman intègrent la sélection des Red Dragons

Verwimp, qui évolue à Louvain, et Coolman, joueur de Roulers, remplacent Jelle Ribbens, blessé, et Mathijs Verhanneman, qui préfère se concentrer sur sa saison en club, dans la sélection d'Emanuele Zanini.

Éliminés en 8es de finale du dernier Euro début septembre, les Red Dragons vont disputer le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Versée dans le groupe C, qui se jouera à Xi'an en Chine, la Belgique, 22e mondiale, affrontera la Pologne, numéro 1 mondiale, vice-championne du monde et championne d'Europe en titre, l'Argentine (FIVB 6), les Pays-Bas (FIVB 10), le Canada (FIVB 13), le Mexique (FIVB 21), la Chine (FIVB 29) et la Bulgarie (FIVB 30).

Les deux premiers des trois groupes seront qualifiés pour les JO et rejoindront la France, qualifiée automatiquement en tant que pays-hôte. Les cinq derniers tickets seront distribués sur base du classement mondial au 17 juin 2024 avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.

La semaine dernière, les Yellow Tigers avaient terminé à la 6e place de leur groupe qui s'était joué à Tokyo au Japon. Elles devront attendre le mois de juin pour savoir si elles pourront se rendre à Paris.

La sélection des Red Dragons:

Passeurs: Stijn D'hulst, Seppe Van Hoyweghen

Opposites: Ferre Reggers, Jolan Cox

Réception/attaque: Sam Deroo (C), Seppe Rotty, Mathijs Desmet, Robbe Van de Velde

Centraux: Pieter Coolman, Wout D'heer, Elias Thys, Michiel Fransen

Libéros: Martin Perin, Kobe Verwimp