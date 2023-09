Tribunal civil Bruxelles - "Il faut sanctionner" l'État contre l'arriéré judiciaire du tribunal de la famille

Le délai raisonnable pour être jugé n'est plus garanti depuis longtemps au tribunal de la famille de Bruxelles, ont exposé mardi, devant le tribunal civil de Bruxelles, les avocates de la Ligue des familles, représentant aussi notamment une consœur spécialisée dans les affaires familiales et des clients de celle-ci. "Il est temps de sanctionner sévèrement l'État belge", qui n'assure pas des effectifs suffisants dans les cours et tribunaux, a plaidé Me Audrey Despontin, "sous peine d'astreintes exemplaires et à durée illimitée".