WRC - Rallye du Chili - Grégoire Munster fait ses débuts en WRC

C'est au volant d'un Ford Puma que Grégoire Munster, 24 ans, le fils du pilote de rallye Bernard Munster, effectuera ses débuts dans la catégorie reine. "C'est incroyable. Enfant, je rêvais du WRC et à présent avec Louis, nous avons l'occasion de côtoyer les meilleurs pilotes sur des fantastiques voitures", a expliqué Grégoire Munster qui a passé l'essentiel de la saison en WRC2. "J'ai pu tester la voiture lundi en Angleterre. Même s'il pleuvait, c'était une expérience incroyable. Il faut que je m'adapte encore au système hybride, mais ça va. Le rallye du Chili sera pratiquement nouveau pour tout le monde, reste que je n'ai encore jamais fait de notes pour une Rally1 et je n'ai aucune idée des circonstances de course, de la vitesse avec laquelle on arrive dans un virage par exemple. Mais l'objectif est vraiment d'accumuler des kilomètres et progresser au fil des spéciales".

Sur les 10 Rally1 au départ Ford Puma aura quatre voitures en WRC au Chili avec, outre l'Estonien Ott Tänak, vainqueur de l'édition 2019, la seule organisée déjà en terre chilienne, mais avec une Toyota, le Français Pierre-Louis Loubet, dont le copilote est Nicolas Gilsoul, et le Chilien Alberto Heller.