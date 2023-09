Bourse de Bruxelles - Cinquième baisse du Bel 20, Elia et immobilières en tête

AB InBev (50,87) valait 0,86% de moins que mardi, KBC (59,42) et Ageas (38,61) reculant de 0,37 et 1,45% tandis que D'Ieteren (157,20) et Proximus (7,70) étaient négatives de 0,32 et 1,38% contrairement à Melexis (81,40) qui se distinguait par une hausse de 2,01%.

Onward Medical (4,35) se distinguait en s'envolant de 29,1% après l'annonce de l'implantation d'un premier stimulateur chez l'homme destiné à restaurer des mouvements par la pensée.

Celyad (0,676) reculait par contre de 3,1% tandis que Mithra (1,812) et IBA (9,56) regagnaient 2,5% chacune.

Atenor (12,65) chutait de 5,6% supplémentaires à l'inverse de Lotus Bakeries (7.630) qui bondissait de 3,9%.

Deceuninck (2,135) regagnait enfin 3,1% tandis que Crescent (0,009) et Keyware Tech. (0,85) plongeaient de 13,4 et 10%, suivies de Belysse (0,75) et Immobel (28,45) qui abandonnaient 6,2 et 3,2%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0520 USD, contre 1,0560 dans la matinée et 1,0585 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 57.635 euros, en recul de 285 euros.