CAN 2025 - Le Maroc accueillera la CAN 2025; Kenya, Ouganda et et Tanzanie seront les hôtes en 2027

Le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football en 2025, après le retrait de ses concurrents, dont l'Algérie, a annoncé mercredi au Caire le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.