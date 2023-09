Cour de cassation - Jeff Hoeyberghs condamné pour sexisme et incitation à la haine et à la discrimination

Jeff Hoeyberghs avait été condamné après avoir tenu des propos misogynes et sexistes lors d'une conférence publique à l'université de Gand (UGent) en décembre 2019. Il était alors condamné en première instance à 10 mois de prison et à une amende de 8.000 euros pour sexisme et incitation à la haine et à la discrimination à l'égard des femmes en janvier 2022.

"M. Hoeyberghs a fait appel de ce verdict. En février 2023, il a à nouveau été condamné en deuxième instance, mais a reçu une peine plus légère. Les motifs des condamnations pour sexisme dans l'espace public à l'encontre d'une personne spécifique (loi sexisme) et pour incitation à la haine et à la discrimination (loi genre) ont donc été maintenus en deuxième instance, ce qui lui vaut un casier judiciaire", est-il précisé dans le communiqué.

Une fois le jugement rendu, le chirurgien avait introduit un pourvoi en cassation, qui vient tout juste d'être rejeté. "M. Hoeyberghs a ainsi épuisé toutes les voies de recours possibles et le rideau tombe enfin sur ce procès", a déclaré l'Institut.

"Cet arrêt reconnaît qu'il y a des limites à la liberté d'expression, tout comme il y a des limites à tous les droits humains", a soutenu le directeur de l'institution, Michel Pasteel. "Insulter publiquement des femmes, en tant que groupe ou certaines femmes en particulier, uniquement en raison du fait qu'elles sont des femmes, et les présenter comme inférieures, contribue à développer une attitude négative à l'égard des femmes dans la société. Et cela, la loi ne le permet pas."