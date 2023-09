Derby bruxellois RWDM-Union : fermeture de l'horeca autour du stade Marien

La fermeture est imposée de 15h30 à 22h00.

La décision est prise par mesure de sécurité, alors que "l'analyse des risques tend vers un risque sérieux de troubles à l'ordre public", peut-on lire dans l'ordonnance de police. Il est notamment craint que des supporters "issus des noyaux durs" du RWDM mais aussi du RSC Anderlecht s'en prennent aux supporters de l'Union "vu les liens actuels d'animosité entre ceux-ci", poursuit l'ordonnance.

"Le foot est toujours et jusqu'à présent une fête pour tous et toutes au stade Marien. Malheureusement, au vu des nombreuses menaces qui pèsent sur les supporters, l'horeca et l'ordre public de façon générale, j'ai décidé de prendre une mesure exceptionnelle de fermeture des horeca du périmètre immédiat du stade, afin d'éviter de représenter la cible de violences pour les supporters ultra adverses, tels qu'ils semblent l'organiser", détaille Mariam Elhamidine sur sa page Facebook.

"Tout ça n'a rien à voir avec le foot. Je le déplore et souhaite à tous et toutes un bon match, en toute sécurité", conclut-elle.