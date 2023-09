Hong Kong arrête 6.400 personnes dans une opération contre la mafia chinoise

Environ 3.100 sites ont été perquisitionnés depuis le 12 juin et la police a ciblé des "établissements de jeux, des lieux de débauche, des bars sans licence et des compagnies pratiquant l'usure" arrêtant 4.115 hommes et 2.285 femmes âgés de 10 à 85 ans, sans préciser combien d'entre eux étaient mineurs.

La police a déclaré que l'opération "Thunderbolt 2023" ciblait les "activités illégales des sociétés de la triade (mafia chinoise, NDLR) et des syndicats du crime organisé". Les agents ont saisi différentes drogues d'une valeur de plus de 350 millions de dollars de Hong Kong (45 millions de dollars) et 1,5 million de dollars en espèces et des armes.

Les personnes arrêtées sont soupçonnées de "délits liés à la triade ou aux crimes", tels que le chantage, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et des délits liés à l'exploitation de casinos et de bordels.

La police de Hong Kong a déclaré qu'elle continuerait à échanger des renseignements avec les autorités de Chine continentale et de Macao pour réprimer le crime organisé.