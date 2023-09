La grève des scénaristes est officiellement terminée à Hollywood

Un accord préliminaire pour une période de trois ans avait été dégagé le week-end dernier entre la Writers Guild of America (WGA) et les studios et plateformes de streaming. Les membres du syndicat, qui représente pas moins de 11.000 scénaristes, devaient toutefois encore se prononcer sur cet accord de principe.

Ses membres pourront reprendre le travail mercredi, a fait savoir mardi la WGA à l'issue du vote.