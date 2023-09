La Liga - Gérone seul en tête du championnat, le Real Madrid se relance

Avec 19 points et une série de six victoires consécutives, l'équipe entraînée par Michel profite du faux pas du FC Barcelone, tenu en échec 2-2 à Majorque mardi, pour rester seule en tête de la Liga avec 19 points, un de plus que le Real Madrid, qui a battu 2-0 Las Palmas. Les Merengue ont ouvert le score juste avant la mi-temps par Brahim Diaz avant que Joselu ne double la mise (54e, 2-0).

Gérone et le Real, qui s'est relancé après sa défaite 3-1 face à l'Atlético dans le derby dimanche passé, s'affronteront samedi lors de la 8e journée.

Le Barça occupe la troisième place avec 17 points.