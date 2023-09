L'ancien international allemand Sebastian Rudy raccroche les crampons à 33 ans

Le milieu récupérateur avait débuté au plus haut niveau en 2008 dans le club de Stuttgart. Il a ensuite joué pour Hoffenheim (2010-2017), le Bayern Munich (2017-2018) et Schalke 04 (2018-2019). En 2019, Rudy était revenu à Hoffenheim, où son contrat avait pris fin la saison dernière. Il s'était retrouvé sans club depuis la fin de la saison passée.

"Une vraie légende du club raccroche les crampons. Nous te félicitons pour ta fantastique carrière et te souhaitons tout le meilleur pour le futur", a réagi le club d'Hoffenheim à la retraite de Rudy via les réseaux sociaux du club.

L'Allemand a accumulé 29 sélections pour son pays et a inscrit un but. Il a remporté la Coupe des Confédérations en 2017 avec l'Allemagne en étant titulaire et avait pris part à la Coupe du Monde en Russie, où la 'Mannschaft' s'était fait éliminer dès les phases de groupe.

Pour ce qui est de l'avenir, Rudy ne se prononce pas encore. Il n'exclut pas de jouer au football à un niveau inférieur. "Je dois encore réfléchir à ce que j'aime et ce qui me passionne", a-t-il déclaré.