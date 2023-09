Le 1000e box à vélos bruxellois inauguré à Schaerbeek

Les 19 communes comptent désormais ensemble 5.000 places sécurisées de stationnement pour vélos, accessibles avec un abonnement annuel de 15 euros. Dix-huit boxes, principalement situés près des grands parkings et des stations de métro Bourse et De Brouckère, sont même adaptés pour accueillir un total de 36 vélos-cargos.

Bien qu'il installe chaque année quatre nouveaux boxes par commune, l'organisme parking.brussels n'arrive pas encore à satisfaire la demande croissante des cyclistes de la capitale, dont 11.815 étaient sur liste d'attente à la fin août pour obtenir un accès.

Pour cette raison, le contrat de gestion 2022-2026 de parking.brussels prévoit la création de 21.250 nouveaux emplacements sécurisés, dont 7.000 alloués par la SNCB et 4.250 par la Stib.

"Nous sommes bien sûr engagés, avec les zones de police, dans la lutte contre les vols de vélos et nous travaillons avec parking.brussels et d'autres opérateurs à l'élaboration de plusieurs solutions de stationnement sécurisé. Les boxes à vélos comptent évidemment parmi ces solutions et nous sommes ravis d'inaugurer le 1000e aujourd'hui", a commenté la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.