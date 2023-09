Le citoyen flamand plus confiant dans l'autorité locale que dans le fédéral

Le scénario s'inverse pour les autres échelons de pouvoir. Le niveau fédéral présente la plus grande différence entre ceux à qui il inspire confiance (15%) et ceux qui ont peu voire très peu confiance (48%). À l'échelle régionale, la Flandre semble encore susciter l'adhésion de 17% de ses citoyens alors que 37% s'en détachent. La province présente un rapport de 18% de convaincus et de 31% de suspicieux et l'Europe semble inspirer peu confiance auprès de 43% des personnes interrogées. Vingt pour cent jugent encore les institutions européennes crédibles.

De manière générale, les jeunes semblent être plus confiants que les aînés dans les différents niveaux de pouvoir.

Ces résultats sont assez similaires à ceux de précédentes enquêtes réalisées en 2021 et 2022. En 2021 toutefois, la confiance en l'autorité locale était encore plus élevée.