Les ascenseurs de la place Poelaert accueillent un dispositif audiovisuel "surréaliste"

Le dispositif fait partie des multiples actions de soutien aux commerces de Bruxelles. Érigée sur la place Poelaert, qui accueille près d'un million de personnes par an, l'installation artistique doit contribuer à la redynamisation du quartier des Marolles.

"Ce projet va rendre le quartier des Marolles plus 'instagrammable' (en référence au réseau social Instagram, NDLR), et donc plus attractif d'un point de vue économique et touristique", s'est enthousiasmé Fabian Maingain lors de l'inauguration. "L'Ascenseur de l'étrange s'inscrit également dans une volonté de déployer l'offre culturelle à Bruxelles."

L'installation numérique sera accessible jusqu'au 28 février prochain, de 17h00 à 01h00 du matin. "Nous avons choisi d'installer ce projet en hiver pour que les spectateurs puissent jouir d'un spectacle nocturne dès le crépuscule", a ajouté Fabian Maingain.