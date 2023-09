Marco Borsato poursuivi pour agression sexuelle sur mineure

Une femme de 22 ans a porté plainte en décembre 2021. Elle affirme avoir été agressée sexuellement par le chanteur, aujourd'hui âgé de 56 ans, alors qu'elle était mineure.

La défense peut demander un complément d'enquête si nécessaire. Le dossier de la défense contient "pas moins de 29 témoignages et preuves à décharge", qui n'a pas été pris en compte dans la décision de l'accusation, a déploré Me Knoops.

Le ministère public fournira "une motivation publique" au moment de la fixation de la date de la première audience, mais le parquet ne donne pour l'instant pas d'autres explications sur les faits.

Une enquête a également été ouverte par le parquet de Hollande-Septentrionale après que Marco Borsato a lui-même déposé une plainte pour diffamation et/ou calomnie et fausse déclaration contre la jeune femme et sa mère. Il n'a pas encore été décidé si des poursuites seront engagées dans cette affaire.

Peu après le signalement de la jeune femme, Marco Borsato a également été mis en cause pour des événements survenus dans le cadre de l'émission de talents The Voice of Holland, où le chanteur officiait en tant que coach. L'homme aurait agressé sexuellement des candidats et des membres du personnel, mais l'affaire a été classée sans suite en raison d'un manque de preuves.