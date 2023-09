NBA - Damian Lillard rejoint les Bucks, Toumani Camara file à Portland

La transaction n'a pas encore été officialisée par les franchises, mais Lillard a confirmé son départ à Milwaukee sur X (anciennement Twitter): "Excité pour mon prochain chapitre aux Bucks", a écrit le meneur, qui cumulait l'an dernier 32,2 points de moyenne et 7,3 passes en 58 matches.

Lillard, 33 ans, sélectionné sept fois pour le All-Star Game, quitte Portland après 11 saisons pour Milwaukee, champion en 2021, où il formera un duo de choc avec Giannis Antetokounmpo, double MVP de la NBA (2019 et 2020).

Trois équipes et pas moins de huit joueurs sont impliqués dans cet échange, selon ESPN et The Athletic. En contrepartie de son meneur, Portland reçoit Jrue Holiday (Milwaukee), Deandre Ayton (Phoenix) et donc Toumani Camara, qui quitte les Suns après avoir joué durant l'été la Summer League de la NBA. Les Blazers récupèrent aussi un tour de draft de Milwaukee en 2029 et des droits d'échange en 2028 et 2030.

Les Suns récupèrent eux quatre joueurs: Grayson Allen (Milwaukee), Jusuf Nurkic, Nassir Little et Keon Johnson (Portland).

Camara, 23 ans, avait été sélectionné en 52e position de la draft NBA par Phoenix le 22 juin dernier. Il avait signé un contrat de quatre ans avec les Suns mais seulement garanti pour la saison 2023-2024, les trois autres années étant sous option. Il devrait devenir le deuxième Belge à évoluer en NBA après DJ Mbenga, double champion avec les Lakers en 2009 et 2010.