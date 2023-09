Nuisances des avions - Le blocage tient à BAC et à DHL, pas aux compagnies aériennes belges passagers- Médiateur

Dans un communiqué, le Médiateur fédéral, Philippe Touwaide affirme que depuis vingt ans, Brussels Airport Company "n'a fait aucun effort ni la moindre concession", "n'accepte, depuis vingt ans, aucune avancée et dénigre toute forme de dialogue". "Cette société privée et son principal responsable - Arnaud Feist - portent une lourde responsabilité dans le blocage général".

Pour illustrer son propos, le Médiateur fédéral met en avant, notamment, le refus de BAC de construire un mur antibruit, de construire un hall couvert pour les essais de réacteurs, conformément à une décision de 1988 jamais exécutée; de mettre en œuvre le fonds d'indemnisation et d'isolation, une décision de 2003.

Il pointe aussi le non-respect par BAC de l'article 31 de la licence qui impose un dialogue constructif et transparent avec toute la communauté de riverains; et le non-respect de l'article 34 de la licence qui impose de respecter, faire respecter les normes de bruit bruxelloises de bruit ou encore des créneaux horaires de nuit.

D'après le Médiateur, via ses filiales EAT et AEROLOGIC, DHL continue quant à lui d'exploiter de nuit un avion totalement interdit de vol en raison d'un niveau de bruit trop élevé. Elle maintient en exploitation des avions lourds et très anciens et n'a émis aucune proposition pour adapter les procédures de moindre bruit.