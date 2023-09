Serie A - Osimhen pourrait attaquer Naples pour une vidéo sur les réseaux sociaux se moquant de lui

La vidéo contenait un extrait du penalty manqué par l'attaquant lors du match contre Bologne dimanche dernier, avec une voix étrange et accélérée en surimpression. L'étrange clip diffusé sur les réseaux sociaux intervient après le "clash" apparu entre Osimhen et l'entraîneur de Naples, Rudi Garcia, pendant le match. Le Nigérian n'a pas apprécié d'être remplacé à la 86e minute alors que le score était de 0-0.

L'agent d'Osimhen, Roberto Calenda, a publié sur X (ex-Twitter) une déclaration mardi soir à propos de l'incident. "Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok est inacceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d'abord été rendue publique puis, tardivement, supprimée. Un fait grave qui cause de très sérieux dommages au joueur et qui s'ajoute au traitement que le garçon subit dans la dernière période entre les procès médiatiques et les fake news. Nous nous réservons le droit de prendre des mesures juridiques et toute initiative utile pour protéger Victor."

Victor Osimhen, arrivé en septembre 2020 à Naples et sous contrat jusqu'en juin 2025, a été avec 31 buts toutes compétitions confondues, un des grands artisans du titre de champion remporté par le club la saison dernière après trois décennies d'attente.