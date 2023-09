A6K/E6K espère pouvoir investir un nouvel ensemble architectural

Porté par Sambrinvest, le projet A6K/E6K s'est concrétisé en janvier 2020 avec l'objectif de "consolider et d'accélérer la dynamique de croissance des acteurs technologiques et numériques". Il comporte deux "pôles" : A6K, un écosystème composé d'entreprises, de centres de recherches, d'universités et des pôles de compétitivité et censé favoriser l'innovation, et E6K, animé par des acteurs comme l'Ifapme, Technofutur TIC et Becode et tourné vers la formation. Aujourd'hui, le hub occupe l'ancien bâtiment du tri postal qui fait face à la gare de Charleroi.