Accident de bus sur la E19 - Des compléments d'enquête demandés dans l'affaire de l'accident de bus mortel sur l'E19

Le chauffeur supposait s'être endormi au volant. Un test salivaire s'était cependant révélé positif, puis une prise de sang avait confirmé qu'il avait consommé du cannabis. Le Français, alors âgé de 35 ans, avait été placé en détention préventive durant six semaines pour homicides involontaires, coups et blessures involontaires, conduite sous l'influence de stupéfiants et défaut de maîtrise du véhicule. Il était déjà connu dans l'Hexagone pour avoir conduit sous l'emprise de drogues.

Jeudi, le dossier a été renvoyé devant la chambre du conseil mais l'affaire a été reportée sine die. La défense demande en effet des compléments d'information quant au taux de THC (la substance psychotrope du cannabis) présent dans le sang de son client. L'avocat estime que les effets du cannabis auraient déjà pu s'être dissipés avant l'accident, et donc ne pas avoir influencé la conduite du conducteur.