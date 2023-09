Assises Liège - Julien Broeders encourt 30 ans de prison et une mise à disposition du TAP

"Non content d'avoir humilié une vieille dame, il l'a violée et a tué l'homme qui lui a porté secours. Il n'a eu aucun respect et aucune pitié pour ces deux personnes. Il a été surpris alors qu'il commettait un acte ignominieux et il a voulu éliminer les témoins", a lancé l'avocat général Pascale Schils lors de son réquisitoire sur la peine.

Le ministère public a insisté sur le caractère antisocial et psychopathique de l'accusé, sur son impulsivité, sur ses addictions problématiques, sur ses échecs dans ses cures de désintoxication et sur sa sexualité essentiellement fantasmée sur un mode pornographique. Mais l'avocat général évoque aussi une froideur, un cynisme et un important risque de récidive chez l'accusé. Mme Schils requiert une peine de 30 ans d'emprisonnement et une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 10 ans.

L'arrêt sur la peine est attendu en fin d'après-midi.