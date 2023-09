Aucun train ne circulera entre Tournai et Saint-Ghislain du 28 octobre au 5 novembre

"Les voyageurs qui possèdent un abonnement standard pourront bénéficier de l'accès gratuit au parking des gares de Leuze et de Mons (P2). Pour ce faire, ils devront remplir un formulaire avant le vendredi 13 octobre", précise la compagnie ferroviaire.

La cause de cette adaptation du service est un "vaste chantier de modernisation des infrastructures ferroviaires de la ligne 78" qui a débuté en juin dernier, explique la SNCB. "Les équipes d'Infrabel procèderont au remplacement et à l'entretien d'aiguillages présentant des signes de vétusté. Ces travaux permettront donc de garantir un trafic plus fiable et plus fluide", assure-t-elle.

"En parallèle, d'autres équipes procèderont, pour certaines, à la modernisation de la signalisation ferroviaire et, pour d'autres, à un entretien approfondi de deux passages situés sous les voies (l'un à Bernissart et l'autre à Antoing). La couche d'étanchéité qui protège ces ouvrages des infiltrations d'eau sera complètement renouvelée. Une telle opération prolongera la durée de vie de ces petits tunnels de plusieurs dizaines d'années mais nécessite de démonter les voies", complète-t-elle.

La SNCB conseille aux voyageurs de préparer leur voyage avant le départ en consultant son application ou son site web.

Selon ses prévisions, l'ensemble du chantier durera, lui, plusieurs années.