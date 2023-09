Cinq communes du BW préparent une action en justice contre le survol d'avions de Zaventem

Le président du collège provincial Tanguy Stuckens a répondu que le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), n'avait pas encore répondu au courrier de la Province. La ministre Tellier, en charge de l'environnement à la Région wallonne, elle, a assuré poursuivre les contacts avec son homologue flamande. L'objectif est d'inclure une partie du territoire wallon, dont 19 communes du Brabant wallon, dans les enquêtes et permis environnementaux à venir.

La Province a également dialogué avec des associations de riverains, notamment sur les aspects juridiques du dossier. "Ces discussions ont notamment permis à l'association et aux bourgmestres de Braine-l'Alleud, La Hulpe, Lasne, Rixensart et Waterloo d'envisager le dépôt imminent d'une action en justice. Nous comprenons parfaitement l'importance cruciale de ce dossier pour la santé et le bien-être des habitants, ainsi que pour les communes touchées par le survol des avions en direction de Zaventem. Nous entendons les soutenir dans le respect de leurs droits", a indiqué jeudi Tanguy Stuckens.