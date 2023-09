Coupe du monde de rugby - Le Japon bat les Samoa et peut rêver de la qualification

Les Japonais ont inscrit deux essais en première période, par Pieter Labuschagne (13e) et Michael Leitch (32e), tous deux transformés. Juste avant la pause, Seilala Lam a mis le premier essai des Samoa (38e), mais Christian Leali'ifano a ensuite manqué la transformation. C'est donc sur un score de 25-8 que les deux équipes ont regagné les vestiaires.

Kazuki Himeno (49e) a offert un nouvel essai aux 'Brave Blossoms'. Les Samoans ne s'avouaient pas vaincus et Duncan Paia'aua (65e) et Leali'ifano (78e) les ramenaient à 28-22. Le Japon tenait bon et s'offrait un deuxième succès.

Le Japon (9 points) prend la deuxième place du groupe D derrière l'Angleterre (15 points) et devant les Samoa (6 points), dont les chances de qualification sont compromises malgré le point du bonus défensif. L'Argentine, qui compte un match de moins, et le Chili sont bloqués à 0 avant de s'affronter samedi. Japonais et Argentins se rencontreront le 8 octobre dans un match décisif. Le Japon visera une deuxième qualification en quarts de finale après celle obtenue à domicile en 2019.

Les deux premiers de chaque groupe passent en quarts de finale.