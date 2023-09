Deux blessés lors de fusillades à Rotterdam

Plusieurs équipes d'intervention se sont rendus dans l'Erasmus MC dont l'entrée a été fermée et plusieurs personnes, dont le personnel médical équipé d'une tenue de protection, ont été évacuées du bâtiment, a constaté un photographe de l'Agence de presse néerlandaise ANP. Le suspect porte une tenue de combat et s'est possiblement enfui à bord d'une moto. La police indique qu'il est possession d'une arme à feu.

La région de sécurité indiquait plus tôt dans la journée qu'un incendie s'était produit dans un immeuble de la Heiman Dullaertplein où plusieurs bruits ont été entendus, selon un porte-parole. La cause de l'incendie n'est pas encore connue et la présence de personnes dans l'appartement est également incertaine.