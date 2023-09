Hyundai et Kia rappellent 3,3 millions de voitures aux Etats-Unis pour risque d'incendie

L'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA), qui a publié un communiqué mercredi, précise que "des incendies peuvent se produire, que le véhicule soit garé et éteint, ou pendant la conduite".

Les voitures concernées sont 1,64 million de véhicules des marques Hyundai et Genesis (dont les modèles Elantra ou Sonata), de 2010 à 2015, ainsi que 1,73 million de Kia, de 2010 à 2017 (dont les modèles Borrego, Cadenza et Sportage).

Le problème vient d'une potentielle fuite de liquide de freins depuis le système anti-blocage (ABS), qui pourrait "provoquer un court-circuit électrique", ce qui "pourrait entraîner une surintensité importante dans le module ABS, augmentant ainsi le risque d'incendie du compartiment moteur pendant la conduite ou en stationnement", détaille l'agence.

"Hyundai prévoit de demander aux propriétaires d'acheminer leur véhicule chez le concessionnaire le plus proche pour remplacer le fusible du module ABS. Kia travaille toujours sur un remède", souligne la NHTSA.

Tout comme l'Agence américaine de la sécurité routière, les deux constructeurs ont indiqué n'avoir connaissance "d'aucun accident, blessure ou décès associé à ce défaut".

Hyundai a rapporté 21 incendies de véhicules liés à ce défaut aux États-Unis ainsi que 22 incidents thermiques, notamment de la fumée visible, des brûlures et de la fonte d'éléments. Kia, de son côté, a déclaré avoir eu connaissance d'un incendie dans le compartiment moteur, de trois incendies dans l'unité et de six cas de fonte de composants.