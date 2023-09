Jupiler Pro League - L'Union surprend le RWDM en fin de match et s'adjuge un derby spectaculaire

L'Union a dominé les débats en début de partie et a logiquement ouvert le score. À la suite d'un pressing dans la moitié adverse, Lazare Amani a transmis en profondeur à Gustaf Nilsson, qui a conclu d'un lob (13e). Les Unionistes, en jambes, ont ensuite creusé l'écart : Mohamed Amoura, excentré à gauche, a logé une belle frappe du plat du pied dans la lucarne opposée (33e).

Les Molenbeekois ont longtemps semblé dépassés, mais sont vite revenus dans le match. Pierre Dwomoh est parvenu à trouver Makhtar Gueye dans la surface et l'attaquant sénégalais a parfaitement géré son face-à-face avec Anthony Moris, glissant le ballon entre ses jambes (43e). Quelques instants plus tard, à la suite d'un corner, les tentatives Molenbeekoises ont été contrées deux fois mais Dwomoh, en renard des surfaces, a égalisé (45e+2). Le RWDM a même eu l'occasion de prendre l'avantage, Gueye touchant la barre sur une tête juste avant la pause (45e+8).

Dans une deuxième mi-temps globalement moins intense, les deux camps se sont procuré des occasions. C'est finalement Lapoussin qui a fait la décision. Décalé dans la surface par Kevin Rodriguez, il a adressé une frappe puissante sous la barre et permet à l'Union de remonter à la 2e place du classement (16 points), avec un point de plus qu'Anderlecht et deux de moins que La Gantoise. Le RWDM est 9e avec 11 points.

Après ce derby de la Zwanze, l'Union recevra Charleroi dimanche (13h30) et le RWDM se déplacera à Gand (19h15).