L'ex-théâtre des Variétés devient un "labo-chantier" en attendant son ouverture officielle

L'ancien théâtre des Variétés, niché dans la rue de Malines à Bruxelles, devient un "labo-chantier" en attendant son ouverture officielle, en 2027, a annoncé jeudi l'ASBL Bruxelles Laïque lors de la présentation de son projet. Cet espace fermé au public depuis plus de 40 ans et récemment racheté par l'association restera un lieu dédié à la culture et aux arts, mais deviendra, en plus, un endroit consacré à la participation citoyenne.