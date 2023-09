La Suède vaincra les gangs, promet le Premier ministre

"Je suis à vos côtés, nous pourchasserons les gangs et nous les vaincrons. Nous les traduirons en justice", a dit M. Kristersson lors d'une adresse télévisée.

"Le droit suédois n'est pas conçu pour les guerres de gangs et les enfants soldats. Mais nous sommes en train de changer cela", a-t-il ajouté.

"C'est la naïveté et l'inconscience qui nous ont amenés ici. C'est l'immigration irresponsable et l'échec de l'intégration qui nous ont conduits ici", a encore dit le chef du gouvernement, allié au Parlement avec le parti anti-immigration des Démocrates de Suède.

Trois personnes, dont un jeune de 18 ans et une femme de 25 ans, sont mortes dans des fusillades et explosions en moins de 24 heures en Suède, en proie à une vague de violence liée à un cycle de vengeance entre membres de gangs qui fait quasi quotidiennement des victimes.

Les auteurs de ces violences sont de plus en plus jeunes et ces attaques ont fait plusieurs victimes collatérales ces dernières semaines.

Pour endiguer ces méfaits, les Sociaux-démocrates (gauche) et les Démocrates de Suède (extrême-droite) ont proposé de mobiliser l'armée pour soutenir la police dans son travail de terrain.

"J'ai convoqué le chef de la police nationale et le commandant en chef demain pour voir comment les forces armées peuvent aider la police à lutter contre les gangs" a annoncé le Premier ministre.

En 2022, la Suède a connu 391 fusillades, dont 62 mortelles.