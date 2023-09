Le vote sur un préaccord de la CCT d'ArcelorMittal Gand touche à sa fin

La dernière CCT, datant d'il y a deux ans, n'avait pas réussi à convaincre une majorité de sidérurgistes, sans pour autant déboucher sur une grève.

Pour la première fois, le vote se déroule par voie numérique.

Les trois syndicats ont proposé un accord préliminaire, en tandem avec la direction. Celui-ci promet notamment des primes de pouvoir d'achat et le maintien du système RCC (chômage avec allocation d'entreprise, l'ancien système de préretraite). La direction prévoit également une prime nette de 2.750 euros et la prolongation d'une prime trimestrielle de 250 euros en 2024 et 2025.

Les travailleurs peuvent encore voter aujourd'hui (jeudi) sur la proposition de convention collective. Si deux tiers des travailleurs venaient à rejeter l'accord, les syndicats pourraient lancer un préavis de grève.