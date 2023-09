Les jeux d'argent sont populaires chez les jeunes adultes

Plus de la moitié des jeunes adultes belges âgés de 18 à 30 ans ont récemment joué à des jeux d'argent et seul un sur trois peut faire la différence entre un site de jeu légal et un site de jeu illégal. C'est ce qui ressort d'une enquête de la Commission des jeux de hasard rapportée jeudi dans le quotidien De Tijd.