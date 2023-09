Ligue des Nations féminine - L'Écossaise Caroline Weir blessée aux ligaments croisés après le match contre la Belgique

Weir s'est blessée dès le début du match, qui s'est terminé sur un score nul (1-1). Elle a essayé de continuer à jouer mais a finalement été remplacée après 20 minutes de jeu. En début de semaine, sa coéquipière en sélection Emma Watson a subi une blessure similaire. Chez les Red Flames, Hannah Eurlings a elle aussi connu le même problème lors du match contre les Pays-Bas.

En Écosse, Kassandra Missipo avait donné l'avantage aux Flames avec un but après la mi-temps, mais Sophie Howard a finalement égalisé de la tête dans le temps additionnel. L'Écossaise était en position de hors-jeu, mais cela n'a pas été remarqué par les arbitres, qui ne disposaient pas non plus de l'assistance vidéo.