Nitrates en Flandre: dernier avertissement de la Commission européenne

La directive européenne sur les nitrates oblige les États membres à surveiller leurs eaux et recenser celles atteintes par la pollution par les nitrates et par l'eutrophisation d'origine agricole.

Or à ce jour, la Flandre n'a pas pris les mesures nécessaires et les niveaux de pollution restent excessivement élevés: "bien que les autorités ne contestent ni l'urgence ni la nécessité d'une action urgente, une telle action n'est pas attendue avant 2024, soit quatre ans après la reconnaissance de l'échec des programmes d'action et de la nécessité d'une action urgente qui en résulte", a indiqué jeudi l'exécutif européen.

La Belgique dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre à l'avis motivé et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).