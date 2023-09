Plus de 2.500 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2023

"Des vies sont également perdues sur terre, loin de l'attention du public", a-t-elle insisté.

"Le voyage depuis l'Afrique de l'Ouest ou l'est de l'Afrique et la Corne de l'Afrique vers la Libye et des points de départ sur la côte reste l'un des plus dangereux au monde", a-t-elle indiqué. "Les réfugiés et les migrants voyageant sur les routes terrestres depuis l'Afrique sub-saharienne risquent la mort et des violations graves des droits humains à chaque étape".

Selon ses chiffres, entre le 1er janvier et le 24 septembre 2023, au total 186.000 migrants sont arrivés dans le sud de l'Europe (Italie, Grèce, Chypre et Malte), dont 130.000 en Italie, "soit une augmentation de 83% par rapport à la même période de 2022".

Quant aux pays de départ, entre janvier et août 2023, plus de 102.000 migrants ont tenté de traverser la Méditerranée depuis la Tunisie, et 45.000 depuis la Libye. Sur ce nombre, 31.000 ont été secourus en mer ou interceptés et débarqués en Tunisie, et 10.600 en Libye, a-t-elle ajouté.