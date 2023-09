Première réponse du gouvernement bruxellois à l'Assemblée citoyenne pour le climat

L'Assemblée citoyenne pour le climat est une assemblée citoyenne permanente mise en place cette année avec l'ambition de permettre à une diversité de Bruxellois(es) de faire des propositions pour la société de demain.

Composée de 100 citoyen(ne)s tiré(es) au sort, elle formule des recommandations sur différents thèmes pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique.

Après cinq journées de travail, les citoyennes et citoyens ont dégagé trois grandes priorités.

La première, "Habiter autrement", témoigne de la volonté du collectif d'à la fois maintenir un équilibre entre logements et nature et de l'enjeu de faire changer les pratiques, des propriétaires comme des citoyen(ne)s, vers plus de sobriété. Il s'agit, aux yeux de l'assemblée, de mutualiser les espaces et les usages, d'encourager les logements collectifs, de favoriser le partage d'équipements.

La deuxième priorité, "Rénover dans un esprit de justice sociale" vise à mieux répartir les efforts entre gros et petits propriétaires, entre bailleurs sociaux et locataires pour que l'ensemble des logements tendent vers une rénovation énergétique à la hauteur des défis climatiques à venir.

La priorité "Végétaliser pour mieux vivre en ville" est considérée comme une question d'équité et de rééquilibrage dans une ville où la nature est mal répartie.

Les participant(e)s ont choisi de privilégier la nature à la construction de nouveaux bâtiments en dépit de la crise du logement et de déminéraliser autant que possible.