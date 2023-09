Quatre opérateurs illégaux parmi les 10 marques de jeux d'argent les plus populaires

Parmi les dix marques de jeux les plus populaires, on trouve quatre opérateurs illégaux, a fait savoir jeudi l'association professionnelle des six principaux opérateurs de jeux privés en Belgique (BAGO) dans un communiqué. Ce constat fait suite à une enquête réalisée pour le compte de la Commission des jeux de hasard et dévoilée jeudi, montrant que seul un jeune adulte sur trois peut faire la différence entre un site de jeu légal et un site de jeu illégal.