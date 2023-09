Serie A - Naples n'a pas "voulu offenser ou se moquer" d'Osimhen avec la vidéo polémique

Afin "d'éviter toute instrumentalisation sur le sujet", Naples a publié un communiqué dans lequel le club précise qu'il n'a "jamais voulu offenser ou se moquer de Victor Osimhen, un patrimoine technique du club."

Le club rappelle qu'il a "rejeté toute offre" reçue cet été pour le transfert à l'étranger de l'ancien attaquant de Charleroi. "C'est un fait que sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, le langage expressif est réalisé avec légèreté et créativité, sans avoir eu, dans le cas d'Osimhen, une quelconque intention de moquerie ou de dérision", a expliqué Naples. "Si Victor a perçu une quelconque offense à son égard, cela n'avait rien à voir avec une quelconque intention du club."

La publication sur TikTok montrait la tentative de pénalty ratée par Osimhen contre Bologne (0-0) dimanche passé, commentée par une voix étrange et accélérée en surimpression disant "Donne-moi pénalty s'il-te-plaît". Ce clip était apparu alors qu'Osimhen n'avait pas apprécié d'être remplacé et l'avait montré à son entraîneur Rudi Garcia. La vidéo avait ensuite été retirée.

Lundi, son agent Roberto Calenda avait qualifié, sur X (anciennement Twitter), la vidéo de "fait grave qui cause des dommages très importants au joueur et s'ajoute au traitement qu'il subit ces derniers temps entre les critiques dans les médias et les fake news".

"Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor", avait-il conclu. La polémique n'avait pas empêché Osimhen de marquer mercredi lors de la victoire 4-1 contre l'Udinese.