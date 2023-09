Tour de Langkawi - Le Néerlandais Arvid de Kleijn prive Sasha Weemaes de la victoire dans la 6e étape

Au classement général le Britannique Simon Carr (EF Education-Easypost) demeure leader et conserve ses 49 secondes d'avance sur son coéquipier équatorien Jefferson Cepeda. L'Espagnol Pablo Castrillo (Kern Pharma) est troisième à 58 secondes.

Muhammad Nur Aiman Bin Rosli a lancé la course après huit kilomètres de course. Il a été rejoint un peu plus loin par Jambaljamts Sainbayar. A 160 kilomètres de l'arrivée, un trio s'est formé lorsque Polychronis Tzortzakis les a rejoints. Le peloton a donné sa bénédiction.

L'échappée a porté son avance maximale à 3:30. La montée du Luak Inas a provoqué l'éclatement du groupe de tête bientôt suivi par un regroupement général. Un autre attaque s'est dessinée à 57 km de l'arrivée avec Sainbayar, Logan Currie, Periklis Ilias et Masaki Yamamoto. Les fuyards ont été repris à 9 km du but. Le sprint est devenu inévitable. Maikel Zijlaard a lancé Arvid de Kleijn, tandis que Gijs Van Hoecke en a fait de même pour Sasha Weemaes avec le résultat que l'on connaît.

Vendredi, les coureurs se rendront de Muar à Seremban. Une étape plate de 123,8 kilomètres où les sprinters pourront à nouveau être à la fête.