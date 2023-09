Tournoi qualificatif olympique de hockey - Oman remplace le Pakistan comme l'un des deux sites des tournois masculins

Six équipes féminines et six masculines se qualifieront pour Paris à cette occasion. Les Red Panthers et les Red Lions sont candidats à ces places.

La répartition des équipes pour chaque tournoi sera effectuée une fois toutes les compétitions continentales terminées (Jeux asiatiques du 23 septembre au 8 octobre, Jeux panaméricains du 20 octobre au 5 novembre, et le tournoi qualificatif olympique africain 'Road to Paris' du 29 octobre au 5 novembre).

Les Pays-Bas (messieurs et dames) et l'Australie (messieurs et dames) sont qualifiés après leurs victoires respectives à l'Euro et à l'Oceania Cup. La France est qualifiée en tant que pays organisateur.

Les tournois de hockey des JO de Paris se dérouleront du 27 juillet au 9 août au stade Yves-du-Manoir de Colombes.