Une application pour identifier les substances chimiques dangereuses dans les produits

Concrètement, Scan4Chem permet de scanner le code-barres d'objets comme des pailles, vêtements, poêles à frire, jouets, mouchoirs, matériel scolaire, meubles de jardin, etc. afin de savoir si ce produit contient des SVHC (substances of very high concern ou substances extrêmement préoccupantes). Si l'information n'est pas disponible, il est alors possible d'envoyer une demande au fabricant ou au distributeur qui dispose de 45 jours pour se renseigner sur la présence de SVHC dont la concentration dépasse 0,1% de la masse du produit. La base de données de l'application contient déjà plus de 50.000 produits en Europe.